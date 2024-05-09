«Наполи» готов отпустить Кварацхелию

Стала известна сумма, которую хочет выручить «Наполи» за грузинского полузащитника

Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, неаполитанцы примут предложение в размере не менее € 120-130 млн.

Такую сумму лично установил президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис, так как не хочет задешево продавать своего лидера.

Сейчас на Кварацхелию претендуют «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». В этом сезоне грузинский вингер сыграл за «Наполи» во всех турнирах 42 матча, забил 10 голов, отдал 9 результативных передач.

Контракт грузина с клубом действует до июня 2027 года. На портале Transfermarkt его оценивают в € 80 млн.