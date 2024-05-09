ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная КанадыВ погоне за Канадой и США: Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею-2024?
    Все новости спорта

    «Наполи» готов отпустить Кварацхелию

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Наполи Серия A Футбол Италии
    Стала известна сумма, которую хочет выручить «Наполи» за грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, неаполитанцы примут предложение в размере не менее € 120-130 млн.

    Такую сумму лично установил президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис, так как не хочет задешево продавать своего лидера.

    Сейчас на Кварацхелию претендуют «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». В этом сезоне грузинский вингер сыграл за «Наполи» во всех турнирах 42 матча, забил 10 голов, отдал 9 результативных передач.

  • Трансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая
  • В борьбу за Осимхена вступил «Челси», Тиагу Силва возвращается домой, «Арсеналу» нужен Исак
  • 06/05/2024

    • Контракт грузина с клубом действует до июня 2027 года. На портале Transfermarkt его оценивают в € 80 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «Байер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Марсель» противостоять «Аталанте»?
  • «Аталанта» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Олимпиакос» отстоит преимущество, добытое в Англии?
  • «Олимпиакос» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры