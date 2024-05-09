В «Арисе» сообщили о продлении контракта с Кокориным

Российский нападающийподписал новое соглашение с клубом.

«Лучший игрок чемпионского сезона остаётся с нами ещё на один год! За последние два года Коко стал важнейшим игроком нашего коллектива. Наши лучшие моменты — ещё впереди», — написала пресс-служба «Ариса».

Напомним, что права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине», нападающий выступает за «Арис» на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард провел 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

В прошлом сезоне Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023-м году и лучшим игроком чемпионата.