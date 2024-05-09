Стало известно, почему Кейн не доиграл матч с «Реалом»

Главный тренер «Баварии»объяснил замену нападающегов ответном матче с мадридским(1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

Кейн покинул поле на 84-й минуте при счете 1:0 в пользу «Баварии». Вместо англичанина на поле появился Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

«Он не мог продолжать встречу. Все четыре игрока атаки должны были быть заменены. У Гарри были проблемы со спиной», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Кейн забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи в 12-ти матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Кроме того, в его активе 36 мячей в 34-х матчах Бундеслиги.

В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».