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    Стало известно, почему Кейн не доиграл матч с «Реалом»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель объяснил замену нападающего Гарри Кейна в ответном матче с мадридским «Реалом» (1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Кейн покинул поле на 84-й минуте при счете 1:0 в пользу «Баварии». Вместо англичанина на поле появился Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

    «Он не мог продолжать встречу. Все четыре игрока атаки должны были быть заменены. У Гарри были проблемы со спиной», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

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    • Кейн забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи в 12-ти матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Кроме того, в его активе 36 мячей в 34-х матчах Бундеслиги.

    В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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