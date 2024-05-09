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    Директор «Баварии»: Все ждали немецкий финал ЛЧ, все — кроме бригады польских арбитров

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    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Шимон Марчиняк
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    Шимон Марчиняк

    Эберль обвинил в поражении «Баварии» арбитра Шимона Марчиняка. В конце дополнительного времени польский судья зафиксировал офсайд во время атаки «Баварии», не дождавшись завершения эпизода.

    «Мне вообще не о чем говорить. Ноль моментов, которые я могу объяснить. Сколько лет существует ВАР? Сколько мы играем по этому правилу офсайда? Для меня это все очень сомнительно.

    Судья дал свисток, никакой видеоассистент уже не мог вмешаться. Позднее он сказал нам, что признает свою ошибку. Но нам от этого ни холодно, ни жарко.

    Все хотели видеть немецкий финал Лиги чемпионов, все — кроме бригады польских арбитров.

    Естественно, я буду поддерживать "Боруссию" в финале», — приводит слова Эберля Sky Sport.

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