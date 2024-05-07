В «Локомотиве» отреагировали на резкие высказывания представителя Дзюбы

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Точно никак не буду реагировать на это заявление. Каждый занимается своим делом и своей работой. Агенты тоже занимаются своим ремеслом.
У нас есть действующий контракт с Артемом. Сегодня говорить о чем-то пока преждевременно.
Абсолютно точно, что у нас ни к одному футболисту, в том числе к Артему, нет никакого предвзятого отношения», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».
Сообщалось, что Дзюба не воспользуется опцией автоматического продления контракта с «Локомотивом».
В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета этого года.