КДК РФС накажет Карпина может наказать Карпина по итогам игры с «Локомотивом»

Глава КДКрассказал о повестке дня заседания комитета по итогам 27-го тура РПЛ.

«По итогам матча "Оренбург" — "Крылья Советов" рассмотрим поздний выход команды хозяев из раздевалки (задержались на две минуты. После игры "Динамо" — "Сочи" два представителя клубного СМИ хозяев сразу же вышли на поле, не дожидаясь конца двухминутной паузы. По матчу "Пари НН" — "Спартак" рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Саши Ивича и поздний выход гостей из раздевалки (опоздание на две минуты) перед началом встречи. И рассмотрим выход за пределы технической зоны тренеров Игоря Черевченко (»Факел«), Сергея Семака (»Зенит«), Валерия Карпина (»Ростов«) (это его четырнадцатое нарушение в сезоне) и Рашида Рахимова (»Рубин«) — тринадцатое нарушение», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК на ближайшем заседании рассмотрит высказывание главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича во время флэш-интервью после матча 27-го тура РПЛ против «Урала» (1:2). Специалист назвал судейство в игре позорным.

Календарь и таблица РПЛ

После 27 туров чемпионата России-2023/24 первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 51 очко. «Краснодар» с 50 очками занимает вторую строчку, «Динамо», у которого также 50 очков, уступает «быкам» по дополнительным показателям и идет третьим.