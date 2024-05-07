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    Представитель Дзюбы: Артему не объяснили, почему он перестал играть

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    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о том, что игрок перестал попадать в основной состав «железнодорожников».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Насколько я слышал от Артема, никаких откровенных разговоров между ним и главным тренером команды Михаилом Галактионовым не было. Были обычные реплики, тренер пару раз обозначил, что играть будет определенный состав.

    Он говорил, что претензий к Артему никаких нет, но при этом через день или два после очередной игры, где Дзюба не сыграл, он на пресс‑конференции говорит о плохой физической форме.

    Возможно, я ошибаюсь, но если один из твоих лидеров находится не в лучшей форме, наверное, стоит что‑то предпринять, чтобы этот игрок форму набрал?

    Никаких четких и фундаментальных причин для этого не было. Артему, по крайней мере, они озвучены не были.

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    • Дзюба действительно хорошо тренируется, выкладывается полностью, забивает голы в двусторонках на тренировках, но, похоже, все это не имеет никакого значения.

    Значит, просто в какой‑то момент либо тренер сам резко поменял свое мнение, либо на него надавили. Но, повторюсь, даже в самой сложной ситуации важно оставаться до последнего человеком и соблюдать какие‑то моральные принципы», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

    Сообщалось, что Дзюба не воспользуется опцией автоматического продления контракта с «Локомотивом».

    В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета этого года.

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