Представитель Дзюбы: Артему не объяснили, почему он перестал играть

, представитель нападающего «Локомотива», высказался о том, что игрок перестал попадать в основной состав «железнодорожников».

«Насколько я слышал от Артема, никаких откровенных разговоров между ним и главным тренером команды Михаилом Галактионовым не было. Были обычные реплики, тренер пару раз обозначил, что играть будет определенный состав.

Он говорил, что претензий к Артему никаких нет, но при этом через день или два после очередной игры, где Дзюба не сыграл, он на пресс‑конференции говорит о плохой физической форме.

Возможно, я ошибаюсь, но если один из твоих лидеров находится не в лучшей форме, наверное, стоит что‑то предпринять, чтобы этот игрок форму набрал?

Никаких четких и фундаментальных причин для этого не было. Артему, по крайней мере, они озвучены не были.

Дзюба действительно хорошо тренируется, выкладывается полностью, забивает голы в двусторонках на тренировках, но, похоже, все это не имеет никакого значения.

Значит, просто в какой‑то момент либо тренер сам резко поменял свое мнение, либо на него надавили. Но, повторюсь, даже в самой сложной ситуации важно оставаться до последнего человеком и соблюдать какие‑то моральные принципы», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Сообщалось, что Дзюба не воспользуется опцией автоматического продления контракта с «Локомотивом».

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета этого года.