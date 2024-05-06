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    «Урал» вырвал победу у «Балтики»

    «Урал» — «Балтика»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

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    В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Урал» на своем поле победил калининградскую «Балтику» со счетом 2:1, забив в добавленное время.

    Алексей Ионов (слева)
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    Алексей Ионов (слева)

    Уже на 17-й секунде форвард гостей Виталий Лисакович забил самый быстрый гол сезона в РПЛ.

    Через 18 минут его визави Алексей Каштанов сравнял счет с пенальти.

    После перерыва преимуществом владела команда Виктора Гончаренко, но забить смогла только в компенсированное время. Автором мяча стал опытный Алексей Ионов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Балтика 1:1
    Голы: 0:1 Виталий Лисакович (1'), 1:1 Алексей Каштанов (пенальти) (19') Урал: Илья Помазун, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Денис Кулаков, Тимур Аюпов, Ибраима Сиссе, Игорь Дмитриев, Андрей Егорычев, Илья Ишков, Алексей Каштанов Балтика: Евгений Латышонок, Данила Козлов, Кирилл Маляров, Александр Жиров, Кристиян Бистрович, Юрий Ковалёв, Анхело Энрикес, Виталий Лисакович, Andrade K., Luna D., Nascimento Fernandes A. Предупреждение: Алексей Ионов (77')

    Календарь и таблица РПЛ

    В 28-м туре «Балтика» примет «Динамо», а «Урал» поедет в гости к «Факелу».

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