«Урал» — «Балтика»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

В матче 27-го тура российской Премьер-лигина своем поле победил калининградскуюсо счетом 2:1, забив в добавленное время.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Алексей Ионов (слева) Фото: fc-ural.ru

Уже на 17-й секунде форвард гостей Виталий Лисакович забил самый быстрый гол сезона в РПЛ.

Через 18 минут его визави Алексей Каштанов сравнял счет с пенальти.

После перерыва преимуществом владела команда Виктора Гончаренко, но забить смогла только в компенсированное время. Автором мяча стал опытный Алексей Ионов.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Балтика 1:1 Голы: 0:1 Виталий Лисакович (1'), 1:1 Алексей Каштанов (пенальти) (19') Урал: Илья Помазун, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Денис Кулаков, Тимур Аюпов, Ибраима Сиссе, Игорь Дмитриев, Андрей Егорычев, Илья Ишков, Алексей Каштанов Балтика: Евгений Латышонок, Данила Козлов, Кирилл Маляров, Александр Жиров, Кристиян Бистрович, Юрий Ковалёв, Анхело Энрикес, Виталий Лисакович, Andrade K., Luna D., Nascimento Fernandes A. Предупреждение: Алексей Ионов (77')

Календарь и таблица РПЛ

В 28-м туре «Балтика» примет «Динамо», а «Урал» поедет в гости к «Факелу».