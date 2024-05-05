Янсен: Рассматривал работу в «Спартаке», но решил в итоге отказаться

Экс-главный тренер нидерландского «АЗ Алкмар»ответил на вопрос, по поводу интереса к нему со стороны московского «Спартака».

«Это был действительно конкретный вариант. Поскольку я больше не работаю в "АЗ Алкмар", я серьёзно рассматриваю каждый клуб. Таким образом, я всерьёз рассматривал и "Спартак". Но в результате, я сделал другой выбор.

Был ли это мой выбор или выбор "Спартака"? Это было обоюдное решение. Они уволили своего главного тренера и теперь работают с временным тренером. В "Спартаке" считают, что им желательно работать с тренером, который немного лучше знает российскую лигу», — приводит слова Янсена ESPN Goedemorgen Eredivisie.

Некоторое время назад новый спортдир «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что Янсена не будет в клубе.