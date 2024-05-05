Умяров: Результат не устроил «Спартак»

Полузащитниквысказался о матче против(0:0).

«Безусловно, результат не устроил "Спартак". Мы приехали сюда за победой, было достаточно много подходов и шансов, но, к сожалению, чего‑то последнего не хватило: удара, реализации, хладнокровия.

За что борется "Спартак"? Как минимум за тройку, шансы есть. Немножко обидно, что не получилось забрать три очка здесь, но продолжаем бороться. Следующая игра с "Краснодаром", выигрывать обязательно нужно», — приводит слова Умярова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе. «Пари НН» — на 11-й позиции (29).