1-й таймРома — ЮвентусОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рома»«Рома» — «Ювентус». Онлайн
  • 21:24
    • Канада одолела США и выиграла чемпионат мира среди юниоров
  • 21:08
    • «Пари НН» и «Спартак» разошлись миром в матче РПЛ
  • 21:07
    • ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в Единой лиге ВТБ и вышел вперед в серии
  • 20:59
    • «Милан» сыграл вничью с «Дженоа» в матче Серии А
  • 20:48
    • «Ливерпуль» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Слишкович: Надо сказать, «Пари НН» заслужил 0:0

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Нижний Новгород
    Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович подвел итог матча против «Пари НН» (0:0).

    Владимир Слишкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Слишкович

    «Результат, конечно, не устроил, потому что мы приехали побеждать. Свои моменты не забили. Считаю, что особенно во втором тайме была одна команда, "Пари НН" защищался. Было нелегко играть против такой команды, которая просто думает про свои ворота. Мы попробовали что‑то изменить заменами, но, к сожалению, не получилось, и игра не закончилась так, как мы хотели.

    Надо сказать, "Пари НН" заслужил 0:0. Они пошли в битву, знали, что их ждет, и просто выдали максимум, как и мы.

    Пришел новый тренер. Уверен, что игроки хотели показать себя. Я много раз видел такие игры, где одна команда пробует забить, а вторая просто защищается.

    Считаю, что каждый игрок вошедший в игру много что показал. И Соболев, и Игнатов. Если что не получилось, то только тренер виноват. Не может игрок быть виноватым, потому что я решаю, кто играет и по какой схеме», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

    После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе. «Пари НН» — на 11-й позиции (29).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Зенит» серию неудач?
  • «Факел» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Манчестер Юнайтед» обязан подтвердить свое реноме
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • У гостей не возникнет проблем с аутсайдером
  • «Салернитана» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 6 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салернитана — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Урал — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Даллас — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры