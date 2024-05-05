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    Каррагер: 7-8 человек из 10 скажут, что Месси был лучше Роналду

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    Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о постоянном соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Они не хотели уступать друг другу такие трофеи, как "Золотой мяч", — они боролись за него между собой в каждом сезоне. Они определенно сделали друг друга лучше. Но я думаю, что скорее всего они не смогут оценить этого, пока не закончат.

    Готов поспорить, что пока они играют, они терпеть друг друга не могут. Что бы ни сделал один, другой на это ответит. Они никогда не берут передышку. Им никогда не удавалось насладиться своими достижениями, потому что каждый знал, что другой вернется, чтобы забить больше голов.

    Я всегда чувствовал, что если один из них сделает хет-трик, то на следующий вечер другой пойдет и повторит это. Им всегда приходилось полностью затмевать друг друга.

    Должно быть, морально это было тяжело, вся эта история с Месси и Роналду. И я бы сказал, что скорее для второго, потому что думаю, что 7 или 8 человек из 10 скажут, что Месси был лучше.

    Вероятно, это действительно подталкивало Роналду. Что бы он ни делал, люди все равно говорили это. Это противостояние сыграло большую роль в его карьере, становлении его менталитета», — цитирует Каррагера Goal.

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