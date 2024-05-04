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    Тьяго Силва согласовал контракт с «Флуминенсе»

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    Защитник «Челси» Тьяго Силва, который покинет лондонский клуб по окончании нынешнего сезона в статусе свободного агента, подпишет контракт с бразильским «Флуминенсе». Об этом сообщает интернет-портал Globo Esporte.

    Тьяго Силва
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    Тьяго Силва

    По сведениям источника, агент и бразильский клуб в прошлую пятницу согласовали соглашение, срок которого будет рассчитан до лета 2026 года. Ожидается, что в ближайшие дни Тьяго подпишет контракт и станет игроком «Флуминенсе» с июля этого года.

    Ранее сообщалось, что Тьяго Силва может остаться в английском чемпионате, где его в своем составе хочет видеть «Фулхэм».

    39-летний Тьяго Силва перешел в «Челси» на правах свободного агента в 2020 году, сыграл 151 матч, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

    За «Флуминенсе» Тьяго играл с 2006 по 2009 год.

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