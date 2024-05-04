«Нефтехимик» — «Енисей»: счет матча 0:0, обзор

В матче 31-го тура Первой лиги нижнекамскийне смог на своем поле одолеть красноярский— 0:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Кирилл Новиков — тренер «Нефтехимика» Фото: 1fnl.ru

Преимуществом в матче владели хозяева, они создали больше моментов, чаще били по воротам, но одержать победу подопечные Кирилла Новикова так и не смогли.

Футбол. Россия. ФНЛ Нефтехимик — Енисей 0:0 Нефтехимик: Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Артём Голубев, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Вагиз Галиулин, Давид Кокоев, Данил Липовой, Кирилл Морозов, Sitdikov M. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Александр Масловский, Виталий Стежко, Михаил Гащенков, Александр Ломакин, Андрей Мазурин, Savelyev M., Tikhonov D. Предупреждения: Sitdikov M. (57'), Данила Емельянов (74'), Султан Джамилов (82'), Владимир Хозин (84')

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В следующем туре «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Енисей» примет «Кубань».