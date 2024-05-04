«Нефтехимик» — «Енисей»: счет матча 0:0, обзор

Кирилл Новиков — тренер «Нефтехимика» Фото: 1fnl.ru
Преимуществом в матче владели хозяева, они создали больше моментов, чаще били по воротам, но одержать победу подопечные Кирилла Новикова так и не смогли.
Футбол. Россия. ФНЛ
Нефтехимик — Енисей 0:0
Нефтехимик: Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Артём Голубев, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Вагиз Галиулин, Давид Кокоев, Данил Липовой, Кирилл Морозов, Sitdikov M. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Александр Масловский, Виталий Стежко, Михаил Гащенков, Александр Ломакин, Андрей Мазурин, Savelyev M., Tikhonov D. Предупреждения: Sitdikov M. (57'), Данила Емельянов (74'), Султан Джамилов (82'), Владимир Хозин (84')
В следующем туре «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Енисей» примет «Кубань».