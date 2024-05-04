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    «Нефтехимик» и «Енисей» сыграли безголевую ничью

    «Нефтехимик» — «Енисей»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 31-го тура Первой лиги нижнекамский «Нефтехимик» не смог на своем поле одолеть красноярский «Енисей» — 0:0.

    Кирилл Новиков — тренер «Нефтехимика»
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    Кирилл Новиков — тренер «Нефтехимика»

    Преимуществом в матче владели хозяева, они создали больше моментов, чаще били по воротам, но одержать победу подопечные Кирилла Новикова так и не смогли.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нефтехимик — Енисей 0:0
    Нефтехимик: Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Артём Голубев, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Вагиз Галиулин, Давид Кокоев, Данил Липовой, Кирилл Морозов, Sitdikov M. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Александр Масловский, Виталий Стежко, Михаил Гащенков, Александр Ломакин, Андрей Мазурин, Savelyev M., Tikhonov D. Предупреждения: Sitdikov M. (57'), Данила Емельянов (74'), Султан Джамилов (82'), Владимир Хозин (84')

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    В следующем туре «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Енисей» примет «Кубань».

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