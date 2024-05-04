Мостовой об увольнении Юрана из «Пари НН»: Еще недавно Серега держался

Экс-футболист сборной Россиивысказался об увольнениис поста главного тренера

«Мне трудно что-либо комментировать, потому что еще недавно Серега держался. Команда выступала хорошо. Вот эта серия из поражений привела ко всему.

Я ездил к нему в гости поддержать. Был на какой-то игре. Честно сказать, не ожидал, что так произойдет», — сказал Мостовой СЭ.

Сегодня, 4-го мая пресс-служба «Пари НН» объявила о назначении Саши Илича на пост главного тренера. После 26-и туров в РПЛ нижегородцы занимают 11-е место в таблице с 28-ю очками в активе.