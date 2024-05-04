Канчельскис о «Спартаке»: Выиграли несколько матчей и, как обычно, начинают говорить

Экс-футболистоценил работу исполняющего обязанности главного тренера

«Давайте будем смотреть дальше, что будет происходить в "Спартаке". Они станут чемпионами? Нет. Выиграли несколько матчей и, как обычно, начинают говорить… Чтобы оценивать Слишковича, надо, чтобы он поработал с командой сезон. А сейчас какую надо давать оценку? Дальнейший результат у команды какой? Пока находятся на четвёртом месте, а для "Спартака" — это не результат. У них задача — становится каждый год чемпионом.

После смены тренера во всех командах происходит всплеск эмоций. Когда мы играли, у нас было тоже самое. Игнатьева Бориса Петровича убрали и назначили исполняющим обязанности Тарханова Александра Фёдоровича. Мы из семи матчей пять выиграли, один проиграли и один раз сыграли вничью. А уже потом Тарханова убрали, когда он стал тренером.

Так что хорошие матчи при Слишковиче — это не показатель. Показатель — это, когда берёшь команду на сборы, формируешь состав и в конце сезона отвечаешь за результат. Поэтому нельзя сказать, что Слишкович что-то привнёс, в "Спартаке" просто поменялся эмоциональный фон после ухода Абаскаля. В команде остались все те же футболисты, он сделал пару замен и всё», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Напомним, что 14-го апреля в «Спартаке» расстались с Гильермо Абаскалем, назначив Слишковича на пост исполняющего обязанности главного тренера. Под руководством нового специалиста «красно-белые» сыграли 5 матчей, трижды победили и дважды сыграли вничью.