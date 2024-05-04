2-й таймАрсенал — БорнмутОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Арсенал» — «Борнмут». Онлайн
  • 15:50
    • Кейн выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч Бундеслиги со «Штутгартом»
  • 11:47
    • Официально: Саша Илич — главный тренер «Пари НН»
  • 11:00
    • Слот: «Ливерпуль»? Ожидаю, что соглашение будет достигнуто
    Все новости спорта

    Канчельскис о «Спартаке»: Выиграли несколько матчей и, как обычно, начинают говорить

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

    Владимир Слишкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Слишкович

    «Давайте будем смотреть дальше, что будет происходить в "Спартаке". Они станут чемпионами? Нет. Выиграли несколько матчей и, как обычно, начинают говорить… Чтобы оценивать Слишковича, надо, чтобы он поработал с командой сезон. А сейчас какую надо давать оценку? Дальнейший результат у команды какой? Пока находятся на четвёртом месте, а для "Спартака" — это не результат. У них задача — становится каждый год чемпионом.

    После смены тренера во всех командах происходит всплеск эмоций. Когда мы играли, у нас было тоже самое. Игнатьева Бориса Петровича убрали и назначили исполняющим обязанности Тарханова Александра Фёдоровича. Мы из семи матчей пять выиграли, один проиграли и один раз сыграли вничью. А уже потом Тарханова убрали, когда он стал тренером.

  • «Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым приблизили красно-белых к трофею
  • Реакция спортивных СМИ на поражение московского «Динамо» в столичном дерби
  • 01/05/2024

    • Так что хорошие матчи при Слишковиче — это не показатель. Показатель — это, когда берёшь команду на сборы, формируешь состав и в конце сезона отвечаешь за результат. Поэтому нельзя сказать, что Слишкович что-то привнёс, в "Спартаке" просто поменялся эмоциональный фон после ухода Абаскаля. В команде остались все те же футболисты, он сделал пару замен и всё», — сказал Канчельскис Чемпионату.

    Напомним, что 14-го апреля в «Спартаке» расстались с Гильермо Абаскалем, назначив Слишковича на пост исполняющего обязанности главного тренера. Под руководством нового специалиста «красно-белые» сыграли 5 матчей, трижды победили и дважды сыграли вничью.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» сломить сопротивление «Жироны»?
  • «Жирона» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Останется ли «Арсенал» на вершине?
  • «Арсенал» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Реал» обыграет «Кадис» даже вторым составом?
  • «Реал» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Реал — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры