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    Гвардиола: Постоянное завоевание трофеев только усиливает ожидание того, что вы должны постоянно побеждать

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что его команда постоянно борется за чемпионский титул в АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Постоянное завоевание трофеев только усиливает ожидание того, что вы должны постоянно побеждать. С одной стороны, это хорошо, это предъявляет к вам требования. Но это случалось каждый сезон, когда я был главным тренером — после того, как мы выиграли чемпионат с "Барселоной". Я потерпел неудачу в "Баварии", потому что не выиграл Лигу чемпионов, и я потерпел бы неудачу здесь, если бы Эдерсон не спас на последних минутах после удара Лукаку. За многие годы я понял, что в футболе и вообще в спорте не всегда можно победить — ты должен принять это, совершенствоваться и двигаться дальше.

    Нельзя терять очки — верьте в своих игроков, это важная вещь и мощное оружие. Мы могли бы проиграть эти четыре игры, но это не означало бы, что я не доверяю своим игрокам — это невозможно, потому что я их видел. Это нисколько не изменит моего мнения. Мы боремся за то, чего никогда не делал ни один клуб в этой стране, и мы хотим этого.

    Эдди — первый вариант, но мы чрезвычайно полагаемся на Штефана. Так было в прошлом и есть сейчас. Хорошо, что травма Эдерсона оказалась не такой серьёзной, как мы ожидали — связка не повреждена и не разорвана. У нас невероятные вратари. Скотт Карсон очень важен в раздевалке — я говорил это много раз. Но у нас есть два невероятных вратаря — невероятных! — они такие надёжные. Я сплю спокойно, потому что у меня такие вратари, я действительно cплю спокойно», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, но имеет игру в запасе.

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