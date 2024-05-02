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    Эрнандес: Я отдам свою душу и сердце за «ПСЖ»

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    Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес прокомментировал травму, полученную в полуфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1).

    Лукас Эрнандес
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    Лукас Эрнандес

    «Когда я подписал контракт с "ПСЖ", я пообещал, что отдам свою душу и сердце этой команде. Это то, что я делал до сих пор. К сожалению, во время вчерашнего матча я получил травму. Я оттолкнулся от газона и попытался продолжить бороться за нашу команду, но не получилось. Хочу поблагодарить всех моих поклонников и близких за любовь и поддержку. Мое возвращение будет еще более сильным, чем когда-либо», — написал Эрнандес в социальных сетях.

    Напомним, у Эрнандеса разрыв передней крестообразной связки левого колена. По этой причине он выбыл на 6-7 месяцев.

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