Эрнандес: Я отдам свою душу и сердце за «ПСЖ»

Защитникпрокомментировал травму, полученную в полуфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской(0:1).

«Когда я подписал контракт с "ПСЖ", я пообещал, что отдам свою душу и сердце этой команде. Это то, что я делал до сих пор. К сожалению, во время вчерашнего матча я получил травму. Я оттолкнулся от газона и попытался продолжить бороться за нашу команду, но не получилось. Хочу поблагодарить всех моих поклонников и близких за любовь и поддержку. Мое возвращение будет еще более сильным, чем когда-либо», — написал Эрнандес в социальных сетях.

Напомним, у Эрнандеса разрыв передней крестообразной связки левого колена. По этой причине он выбыл на 6-7 месяцев.