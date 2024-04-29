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    Тухель: Если вы хотите победить «Реал», вам нужен полный комплект

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    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Полуфинал уже немного похож на финал. Мой подход заключается в том, чтобы выстроить состав как в финале. Четыре травмированных игрока — это, наверное, слишком много, особенно если мы знаем, что они не смогут сыграть до конца. Но травмы бывают разные. Но мы не будем подходить к этому с учётом того, что нам ещё предстоит сыграть. Мы хотим играть изолированно. У нас есть свобода, завтра мы выложимся на полную, а там посмотрим.

    Мы хотим попасть на "Уэмбли" и победить там. Мы готовы, у нас много уверенности. Было важно победить "Арсенал". Теперь следующий шаг — матч с "Реалом". Мы хотим быть конкурентоспособными и попасть на "Уэмбли". Мы должны сосредоточиться на завтрашнем дне и хорошо подготовиться.

    Нам нужна тактика и удача. Нам нужен хороший микс, хороший баланс. Игроки хотят видеть план и идею. Но им также нужна свобода. Но и удача в игре тоже нужна. Если вы хотите победить "Реал", вам нужен полный комплект», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

    Команды сыграют 30 апреля в Мюнхене. Начало — в 22:00 мск.

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