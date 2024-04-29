ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Арсенал»День Святого Тоттерингема. «Арсенал» сдержал «Шпоры» и продолжает борьбу за титул
  • 00:45
    • В «Пари НН» объявили о расставании с Сергеем Юраном
    Все новости спорта

    Личка: Шутка Безрукова про деньги? ВАнглии это стало бы большим прецедентом

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Рубин Зенит
    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после победы казанцев над «Зенитом» (2:0) в матче РПЛ.

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    После финального свистка Безруков заявил, что ждет деньги от «Краснодара», который борется с «Зенитом» за чемпионство. Высказывание футболиста рассмотрит комитет по этике РФС.

    «Если бы футболист в Англии пошутил про деньги, это стало бы большим прецедентом. Сразу началось бы расследование. Это очень опасно, в Англии с этим очень жестко.

    Можно пошутить, но надо знать, как это делать. Я понимаю, что это было сказано после победы над "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Это всегда приятно, но надо немного подумать. Да, здесь ничего не будет, но, повторюсь, в Англии началось бы серьезное расследование», — заявил Личка «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» попытается обойти «Зенит» в таблице РПЛ
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Справится ли «Барселона» с «Валенсией»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Медведев обыграть Корду?
  • Медведев — Корда. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Престон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коболли — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Путинцева — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры