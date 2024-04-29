Личка: Шутка Безрукова про деньги? ВАнглии это стало бы большим прецедентом

Главный тренер «Динамо»прокомментировал шутку полузащитника «Рубина»после победы казанцев над «Зенитом» (2:0) в матче РПЛ.

После финального свистка Безруков заявил, что ждет деньги от «Краснодара», который борется с «Зенитом» за чемпионство. Высказывание футболиста рассмотрит комитет по этике РФС.

«Если бы футболист в Англии пошутил про деньги, это стало бы большим прецедентом. Сразу началось бы расследование. Это очень опасно, в Англии с этим очень жестко.

Можно пошутить, но надо знать, как это делать. Я понимаю, что это было сказано после победы над "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Это всегда приятно, но надо немного подумать. Да, здесь ничего не будет, но, повторюсь, в Англии началось бы серьезное расследование», — заявил Личка «Чемпионату».