Киммих: Анчелотти — идеальный тренер для «Реала»

Полузащитниквысоко оценил работу главного тренерав мадридском клубе.

«К сожалению, Анчелотти не смог добиться особого успеха в "Баварии", но я считаю его отличным тренером. В "Реале" есть игроки с отличными индивидуальными качествами и менталитетом.

Вероятно, Анчелотти является идеальным тренером для этой команды», — цитирует Киммиха Diario AS.

Анчелотти возглавил «Реал» в 2021-м году. С тех пор «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны.

Напомним, что «Бавария» и «Реал» встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится 30-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.