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    Киммих: Анчелотти — идеальный тренер для «Реала»

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    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высоко оценил работу главного тренера «Реала» Карло Анчелотти в мадридском клубе.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    «К сожалению, Анчелотти не смог добиться особого успеха в "Баварии", но я считаю его отличным тренером. В "Реале" есть игроки с отличными индивидуальными качествами и менталитетом.

    Вероятно, Анчелотти является идеальным тренером для этой команды», — цитирует Киммиха Diario AS.

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    • Анчелотти возглавил «Реал» в 2021-м году. С тех пор «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны.

    Напомним, что «Бавария» и «Реал» встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится 30-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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