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    Швабы начнут без увертюр

    «Аугсбург» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Бундеслига, 10 мая 2024 года

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    Серу Гирасси
    10 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Штутгарт». Начало игры — в 21:30 мск. «Аугсбург» — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Мая 2024 года

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •  Аугсбург 21:30 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма продуктивно. На текущий момент «Аугсбург» находится на 9 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    При этом «Аугсбург» еще сохраняет шансы на выход в еврокубки. Отставание от искомой 7 позиции составляет всего 2 очка.

    Аугсбург — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела сокрушительное поражение. «Аугсбург» уступил «Боруссии» Д (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» добыл одну викторию при 4 коллизиях. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.

    Команда в 3 последних матчах потерпела поражения. И лишь матч с «Унионом» завершился успехом (2:0).

    Не сыграют: Роберт Гумми, Финн Дамен, Фредрик Йенсен, Элвис Рексбечай, Яго — травмированы.

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    Состояние команды: переполненный лазарет не позволяет команде сыграть на максимуме. Да и последние поединки «Аугсбург» откровенно провалил.

    Матчи против «Штутгарта» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Аугсбург» проиграл 3 раза при одной победе.

    Наверняка хозяева постараются прервать свою серию неудач. Шансы на выход в еврокубки пока еще не испарились.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Швабы все еще пытаются занять 2 место. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Штутгарт» лишь на 2 очка отстает от «Баварии». Пусть даже место в Лиге чемпионов команда себе уже обеспечила.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Штутгарт» нанес поражение «Баварии» (3:1).

    В пяти последних матчах «Штутгарт» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    При этом средняя результативность команды составляет более 2 голов за матч. В 32 поединках Бундеслиги игроки «Штутгарта» настреляли 73 мяча.

    Не сыграют: Джоша Вагноман, Дэн-Аксель Загаду — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Штутгарт» выглядит весьма неплохо. Да и с атакой у швабов полный ажур!

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    В кадровом плане у команды также не все ладно. Лазарет клуба все никак не опустеет, однако лидеры на месте.

    Блестящий сезон проводит Серу Гирасси, отличившийся 25 голами в чемпионате. Ненамного отстал и Дениз Ундав, на счету которого 18 забитых мячей.

    Наверняка номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Штутгарт» мотивирован финишировать вторым.

    Статистика для ставок

    • «Аугсбург» проиграл в 3 своих последних поединках

    • «Штутгарт» не проигрывает «Аугсбургу» уже 2 с половиной года

    • В матче первого круга победили швабы (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 4.37, а победа оппонента — в скромные 3.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.39 и 2.77.

    Прогноз: Хозяева в последних матчах имеют заметные проблемы с надежностью тылов.

    Швабы явно сильнее соперника, который к тому же имеет огромные кадровые проблемы.

    Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.28.

    Прогноз: «Аугсбург» слабоват в плане реализации, но явно постарается сдержать атаки гостей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.77

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    «Аугсбург» — «Штутгарт». 10 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Штутгарт». Начало игры — в 21:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Штутгарт» с коэффициентом 2.28.
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