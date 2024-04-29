ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Арсенал»День Святого Тоттерингема. «Арсенал» сдержал «Шпоры» и продолжает борьбу за титул
  • 00:45
    • В «Пари НН» объявили о расставании с Сергеем Юраном
  • 00:15
    • Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде
  • 23:54
    • «Фиорентина» разгромила «Сассуоло», у Гонсалеса — дубль
  • 23:32
    • «Балтика» одолела ЦСКА в матче РПЛ
  • 00:13
    • «Марсель» вырвал победу у «Ланса» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Гвардиола: Мы бы хотели, чтобы «Арсенал» проиграл один из своих оставшихся матчей

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Ноттингем Форест
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в матче 35-го тура английской Премьер-Лиги с «Ноттингем Форест» со счётом 2:0 высказался о чемпионской гонке в этом сезоне АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Мы бы хотели, чтобы "Арсенал" проиграл один из своих оставшихся матчей, но это не зависит от нас.

    Осталось четыре игры, я не думаю, что они потеряют какие-либо очки, поэтому нам обязательно нужно побеждать самим в оставшихся матчах», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этой победы «Манчестер Сити» набрал 79 очков и приблизился к возглавляющему турнирную таблицу АПЛ «Арсеналу», в активе которого 80 очков. При этом «горожане» сыграли на одну игру меньше. «Ноттингем Форест» находится на 17-м месте, набрав 26 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» попытается обойти «Зенит» в таблице РПЛ
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Справится ли «Барселона» с «Валенсией»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Медведев обыграть Корду?
  • Медведев — Корда. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Престон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ковентри — Ипсвич
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Надаль — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры