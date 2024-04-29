Геркус: Слишкович — интересный специалист

Бывший президент «Локомотива»ответил на вопрос, нужно ли «Спартаку» оставлятьна посту главного тренера команды.

«Команда, конечно, выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Пока "Спартак" интригует, две победы против сильных соперников в трех турах. Раньше были страдания, надрыв... А сейчас "Спартак" вполне смотрибелен. Красно-белые успокоились, стали играть надежнее.

Тактические перемены тоже видны. Разнообразно играют, гибко. На мой взгляд, Слишкович — интересный специалист.

Временный тренер — непредсказуемая история. Выводы можно делать только в конце сезона, да и то... Но пока динамика положительная. Этот отрезок говорит в пользу Слишковича. Однако поймите: весенняя и осенняя части сезона — две совершенно разные вещи. Способен ли он ровно отработать весь чемпионат? Пока вопрос без ответа», — сказал Геркус «СЭ».

14 апреля испанский специалист Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака». Его место временно занял Слишкович.

Календарь и таблица РПЛ

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице.