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    Геркус: Слишкович — интересный специалист

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    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос, нужно ли «Спартаку» оставлять Владимира Слишковича на посту главного тренера команды.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Команда, конечно, выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Пока "Спартак" интригует, две победы против сильных соперников в трех турах. Раньше были страдания, надрыв... А сейчас "Спартак" вполне смотрибелен. Красно-белые успокоились, стали играть надежнее.

    Тактические перемены тоже видны. Разнообразно играют, гибко. На мой взгляд, Слишкович — интересный специалист.

    Временный тренер — непредсказуемая история. Выводы можно делать только в конце сезона, да и то... Но пока динамика положительная. Этот отрезок говорит в пользу Слишковича. Однако поймите: весенняя и осенняя части сезона — две совершенно разные вещи. Способен ли он ровно отработать весь чемпионат? Пока вопрос без ответа», — сказал Геркус «СЭ».

    14 апреля испанский специалист Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака». Его место временно занял Слишкович.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице.

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