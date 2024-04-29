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    Фернандес: Возможно, «Динамо» — самый неудобный соперник для «Зенита»

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    Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес допустил, что бело-голубые могут быть самым неудобным соперником для «Зенита».

    Роберто Фернандес
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    Роберто Фернандес

    «Возможно, "Динамо" действительно самый неудобный соперник для "Зенита". Могу сказать, что мы всегда особенно настраиваемся на игры с "Зенитом", потому что это одна из самых сильных команд в России. Всегда стараемся держать этот уровень. Может, поэтому мы и одержали уже три победы в этом сезоне», — сказал Фернандес «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Накануне 28 апреля состоялся матч 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». Игра проходила в Москве. Единственный гол на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

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