Фернандес: Возможно, «Динамо» — самый неудобный соперник для «Зенита»

Защитник московского «Динамо»допустил, что бело-голубые могут быть самым неудобным соперником для «Зенита».

«Возможно, "Динамо" действительно самый неудобный соперник для "Зенита". Могу сказать, что мы всегда особенно настраиваемся на игры с "Зенитом", потому что это одна из самых сильных команд в России. Всегда стараемся держать этот уровень. Может, поэтому мы и одержали уже три победы в этом сезоне», — сказал Фернандес «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Накануне 28 апреля состоялся матч 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». Игра проходила в Москве. Единственный гол на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.