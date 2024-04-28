ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне СлотКороль Роттердама. Почему «Ливерпуль» выбрал Арне Слота на роль преемника Клоппа
    Все новости спорта

    Президент «Реала» Перес похвалил вратаря Кепу

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Англии Челси
    Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на игру Кепы Аррисабалаги в матче Ла Лиги с «Реалом Сосьедад»(1:0), в котором испанец сыграл вместо Андрея Лунина.

    Кепа Аррисабалага
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кепа Аррисабалага

    Андрей Лунин остался на скамье для запасных гостей, а вместо него на поле впервые с 21 января вышел Кепа Аррисабалага. Игра Кепы понравилась президенту мадридского гранда Флорентино Пересу, о чём сообщил портал Defensa Central. Он сказал своему ближайшему окружению во время нахождения в США по делам, что испанец сыграл хорошо.

    Кроме того, по информации источника, в будущем Кепы всё равно ничего не меняется — испанец покинет «Реал» после этого сезона и вернётся в «Челси», из которого его арендовали мадридцы в августе 2023-го.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» отобрать очки у «Зенита»?
  • «Динамо» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Ноттингем» сдержать «Манчестер Сити»?
  • «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли команды выдать голевую феерию?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры