Президент «Реала» Перес похвалил вратаря Кепу

Президент «Реала»отреагировал на игрув матче Ла Лиги с «Реалом Сосьедад»(1:0), в котором испанец сыграл вместо

Андрей Лунин остался на скамье для запасных гостей, а вместо него на поле впервые с 21 января вышел Кепа Аррисабалага. Игра Кепы понравилась президенту мадридского гранда Флорентино Пересу, о чём сообщил портал Defensa Central. Он сказал своему ближайшему окружению во время нахождения в США по делам, что испанец сыграл хорошо.

Кроме того, по информации источника, в будущем Кепы всё равно ничего не меняется — испанец покинет «Реал» после этого сезона и вернётся в «Челси», из которого его арендовали мадридцы в августе 2023-го.