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    Сборная США разгромила Германию в матче ЧМ-2024

    США — Германия: счет матча 6:1, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная США Сборная Германии
    Сборная США одолела Германию (6:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

    Сборная США
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    Сборная США

    В составе американской сборной шайбы забросили Брэди Ткачук, Майкл Кесселринг, Джонни Годро, Люк Хьюз, Тревор Зеграс и Майки Эйссимонт.

    Единственный гол у Германии записал на свой счет Ясин Эхлиз.

    Чемпионат мира. Группа B
    США — Германия — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Ткачак — 1 (Кессельринг, Леонард), 12:15 — 1:0. Кессельринг — 1 (Нельсон, Годро), 17:20 — 2:0. Годро — 1 (бол., Болди, Кофилд), 32:23 — 3:0. Элиз — 1 (Пфедерль, Михаелис), 34:05 — 3:1. Хьюз — 1 (Кофилд, Пинто), 39:57 — 4:1. Зеграс — 1 (бол., Пинто, Джонс), 50:09 — 5:1. Эйссимонт — 1 (Канин, Джонс), 52:28 — 6:1Вратари: Лайон (Огастин, 23:27) — НидербергерБроски: 43 (13+13+17) — 26 (10+12+4)Штраф: 2 — 6

    После этого матча США занимает 2-е место в своей группе с 3 очками в активе. Германия — на 4-й позиции (3).

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