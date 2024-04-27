Гакпо: Мы контролировали игру, но снова пропустили, это прискорбно

Нападающийвысказался о ничейном результате команды в матче 35-го тура АПЛ с(2:2).

«Я думаю, мы провели хорошую игру. В первом тайме мы контролировали ход игры, но затем пропустили.

Мы знаем, что отыгрываться трудно, но мы всё равно забили два гола, а потом нам просто нужно было сохранять спокойствие, держать мяч и не пропускать, но нам это не удалось. Мы снова пропустили, и это прискорбно», — приводит слова Гакпо пресс-служба клуба.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 75-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 8-й позиции (49 баллов).