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    Гакпо: Мы контролировали игру, но снова пропустили, это прискорбно

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    Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о ничейном результате команды в матче 35-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2).

    Коди Гакпо
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    Коди Гакпо

    «Я думаю, мы провели хорошую игру. В первом тайме мы контролировали ход игры, но затем пропустили.

    Мы знаем, что отыгрываться трудно, но мы всё равно забили два гола, а потом нам просто нужно было сохранять спокойствие, держать мяч и не пропускать, но нам это не удалось. Мы снова пропустили, и это прискорбно», — приводит слова Гакпо пресс-служба клуба.

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    • После этого матча «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 75-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 8-й позиции (49 баллов).

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