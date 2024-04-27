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    Скотт Мактоминей«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Онлайн
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    «Ливерпуль» не смог обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ

    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Вест Хэм» и «Ливерпуль» поделили очки (2:2) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    Первый гол забили «молотобойцы» на 43-й минуте. Нападающий команды Джаррод Боуэн выпрыгнул выше остальных после подачи углового и забил гол — 1:0.

    На 48-й минуте «Ливерпуль» сумел сравнять счет. Защитник «мерсисайцев» Эндрю Робертсон решил нанести сильный удар в ближний угол ворот. Мяч от штанги оказался в воротах — 1:1.

    На 65-й минуте «Ливерпуль» и вовсе вышел вперед. Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    На 77-й минуте «Вест Хэму» удалось сравнять счет благодаря голу Майкла Антонио. Матч так и закончился ничейным результатом — 2:2.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Ливерпуль 2:2
    Голы: 1:0 Джаррод Боуэн (43'), 1:1 Эндрю Робертсон (48'), 1:2 Альфонс Ареола (автогол) (65'), 2:2 Майкл Антонио (77') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Анджело Огбонна, Эмерсон, Эдсон Альварес, Томаш Соучек (Джеймс Уорд-Праус, 74'), Лукас Пакета, Мохаммед Кудус, Майкл Антонио, Джаррод Боуэн Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джарелл Куанса (Доминик Собослаи, 90'), Луис Диас (Мохамед Салах, 79'), Харви Эллиотт, Райан Гравенберх, Ватару Эндо (Дарвин Нуньес, 79'), Алексис Мак Аллистер, Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 79'), Коди Матес Гакпо Предупреждения: Ватару Эндо (30'), Алексис Мак Аллистер (90 + 5')

    После этого поединка «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 75-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 8-й позиции (49 баллов).

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