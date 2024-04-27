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    Агент Джикии подтвердил, что футболист до сих пор восстанавливается после травмы

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    Вадим Шпинев — агент защитника «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, сможет ли игрок принять участие в предстоящем матче «красно-белых» с «Локомотивом» в рамках 26-го тура РПЛ.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Повреждение у Георгия есть, но он готовится. Решение о его участии или неучастии будет принимать тренерский и медицинский штаб.

    Сейчас мы не знаем, сможет или не сможет он сыграть с Локомотивом», — сказал Шпинев СЭ.

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    • В нынешнем сезоне Джикия провел только 7 матчей в рамках Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

    Напомним, что матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится завтра, 28-го апреля в 16:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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