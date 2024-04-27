Агент Джикии подтвердил, что футболист до сих пор восстанавливается после травмы

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
«Повреждение у Георгия есть, но он готовится. Решение о его участии или неучастии будет принимать тренерский и медицинский штаб.
Сейчас мы не знаем, сможет или не сможет он сыграть с Локомотивом», — сказал Шпинев СЭ.
В нынешнем сезоне Джикия провел только 7 матчей в рамках Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Напомним, что матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится завтра, 28-го апреля в 16:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.