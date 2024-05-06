6 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА Москва и «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск. ЦСКА — «Рубин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: сейчас ЦСКА располагается на восьмом месте в таблице РПЛ с 38 очками. Это не тот результат, на которое рассчитывает руководство клуба. Впрочем, шансы побороться за тройку еще есть.

Последние матчи: в 26-м туре команда Владимира Федотова проиграла на выезде «Балтике» со счетом 1:3. Сразу после перерыва «армейцы» пропустили три мяча и смогли ответить лишь голом молодого хавбека Кирилла Глебова.

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Ранее была ничья со «Спартаком» (0:0) и поражение на своем поле от «Ахмата» (1:2).

Все прогнозы на РПЛ

Не сыграют: давно травмирован Мухин, остальные все в строю.

Состояние команды: ЦСКА продолжает показывать «рваный» футбол, часто у команды один тайм не похож на другой, бывают ляпы в обороне, а в атаке не все получается. Как итог, лишь пока 8-е место на финише чемпионата.

«Рубин»

Турнирное положение: команда Рашида Рахимова сейчас идет на девятом месте в таблице РПЛ и всего одно очко уступает ЦСКА. Прекрасный результат для выходца из Первой лиги.

Последние матчи: в предыдущем туре «Рубин» не смог на своем поле одолеть «Урал», сыграв с ним вничью со счетом 1:1. Единственный гол в конце первого тайма на счету Мирлинда Даку.

До этого «Рубин» сенсационно на выезде обыграл «Зенит» (2:0) и сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Не сыграют: травмирован только Чумич.

Состояние команды: казанцы продолжают удивлять в этом сезоне. Команда очень организованная, злая и самобытная, каждый футболист четко знает свой маневр, что позволяет играть на равных с более классными соперниками.

Статистика для ставок

В первом круге ЦСКА и «Рубин» завершили встречу вничью со счетом 0:0

Два года назад «Рубин» выиграл на своем поле 2:0, но был разгромлен в гостях 6:1

В трех последних турах «Рубин» набрал пять очков, тогда как ЦСКА лишь два

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 1,78, а на «Рубин» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше можно взять за 1,78, а тотал больше идет за 2,10.

Прогноз: «Рубин» априори довольно закрытая команда, она сможет противостоять силовому стилю игру ЦСКА, так как сам обладает игроками с хорошими антропометрическими данными. Вряд ли тут стоит ждать много голов.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,78.

Прогноз: более рисковым вариантом является успех гостей, они вполне могут увезти три очка из Москвы.

Ставка: победа «Рубина» с форой 0 за 3,60.