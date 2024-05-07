«Бешикташ»
Турнирное положение: в чемпионате Турции «Бешикташ» располагается только на пятом месте с 54 очками. В Кубке Турции команда уверенно преодолела три круга.
Последние матчи: В первом полуфинале Кубка Турции «Бешкташ» на выезде сыграл вничью с «Анкарагюджю» со счетом 0:0. Игра получилась довольно закрытой, обе команды почти не имели моментов, поэтому счет абсолютно по делу.
В четвертьфинале на своем поле был обыгран «Коньяспор» (2:0), ранее на выезде был повержена «Антальяспор» (2:1).
Не сыграют: сразу несколько известных футболистов не смогут принять участие в этой встрече: Зайнутдинов, Инлер, Ребич, Колли, Масуаку, Хаджиахмедович.
Состояние команды: недавно в команде снова произошла смена главного тренера. В отставку был отправлен именитый португальский специалист. Сейчас «Бешикташ» временно тренирует местный Сердар Торкартепе. Скорее всего, он доработает до конца сезона.
«Анакарагюджю»
Турнирное положение: в чемпионате Турции «Анкарагюджю» занимает только 14-е место с 39 очками. В Кубке Турции команда очень уверенно идет по сетке, выбив уже несколько фаворитов.
Последние матчи: в первом матче полуфинала Кубка Турции «Анкарагюжю» сыграл на своем поле вничью. Команда могла добиться лучшего результата, но не использовала несколько неплохих шансов поразить ворота.
В четвертьфинале турнира был разгромлен на своем поле «Фенербахче» (3:0), а ранее «Эрзинкаспор» (5:1).
Не сыграют: не сыграет Ганоушек, Карабай, Улудаг, Морутан. Последний является лидером команды и самым дорогим футболистом в составе.
Состояние команды: «Анкарагюджю» не имеет никаких задач в чемпионате, поэтому все силы давно бросил на Кубок Турции, где есть шансы побороться за главный трофей. Несмотря на потери в составе, они на него достаточно высокие.
Статистика для ставок
- В этом чемпионате «Бешикташ» выиграл дома со счетом 2:0, а на выезде завершил встречу вничью 1:1
- В прошлом сезоне обе встречи остались за «Бешикташем» (3:2, 2:1)
- «Анкарагюджю» подходит матчей из трех ничейных исходов кряду, «Бешикташ» имеет +1=1-1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бешикташ» дают 1,76, а на «Анкарагюджю» —4,40, ничью букмекеры оценивают в 3,86.
Тотал меньше идет за 2,03, а тотал больше можно взять за 1,79.
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- 2.21Локомотив — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: вряд ли тут стоит ждать много голов. Матч имеет громадное значение, никто из соперников не станет раскрываться с первых минут, к тому же обе команды имеют серьезные потери в составе, в том числе и в атакующей линии.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,03.
Прогноз: более рисковым вариантом является уверенная победа «Бешикташа», несмотря на кадровые потери, там все равно очень сильный состав. Так, в строю Абубакар, Окслейд-Чемберлейн и другие мастера.
Ставка: победа «Бешикташа» с форой -1,5 за 2,91.