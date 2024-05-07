7 мая во втором полуфинале Кубка Турции сыграют «Бешикташ» и «Анкарагюджю». Начало игры — в 20:30 мск. «Бешикташ» — «Анкарагюджю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: в чемпионате Турции «Бешикташ» располагается только на пятом месте с 54 очками. В Кубке Турции команда уверенно преодолела три круга.

Последние матчи: В первом полуфинале Кубка Турции «Бешкташ» на выезде сыграл вничью с «Анкарагюджю» со счетом 0:0. Игра получилась довольно закрытой, обе команды почти не имели моментов, поэтому счет абсолютно по делу.

В четвертьфинале на своем поле был обыгран «Коньяспор» (2:0), ранее на выезде был повержена «Антальяспор» (2:1).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: сразу несколько известных футболистов не смогут принять участие в этой встрече: Зайнутдинов, Инлер, Ребич, Колли, Масуаку, Хаджиахмедович.

Состояние команды: недавно в команде снова произошла смена главного тренера. В отставку был отправлен именитый португальский специалист. Сейчас «Бешикташ» временно тренирует местный Сердар Торкартепе. Скорее всего, он доработает до конца сезона.

«Анакарагюджю»

Турнирное положение: в чемпионате Турции «Анкарагюджю» занимает только 14-е место с 39 очками. В Кубке Турции команда очень уверенно идет по сетке, выбив уже несколько фаворитов.

Последние матчи: в первом матче полуфинала Кубка Турции «Анкарагюжю» сыграл на своем поле вничью. Команда могла добиться лучшего результата, но не использовала несколько неплохих шансов поразить ворота.

В четвертьфинале турнира был разгромлен на своем поле «Фенербахче» (3:0), а ранее «Эрзинкаспор» (5:1).

Не сыграют: не сыграет Ганоушек, Карабай, Улудаг, Морутан. Последний является лидером команды и самым дорогим футболистом в составе.

Состояние команды: «Анкарагюджю» не имеет никаких задач в чемпионате, поэтому все силы давно бросил на Кубок Турции, где есть шансы побороться за главный трофей. Несмотря на потери в составе, они на него достаточно высокие.

Статистика для ставок

В этом чемпионате «Бешикташ» выиграл дома со счетом 2:0, а на выезде завершил встречу вничью 1:1

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Бешикташем» (3:2, 2:1)

«Анкарагюджю» подходит матчей из трех ничейных исходов кряду, «Бешикташ» имеет +1=1-1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бешикташ» дают 1,76, а на «Анкарагюджю» —4,40, ничью букмекеры оценивают в 3,86.

Тотал меньше идет за 2,03, а тотал больше можно взять за 1,79.

Прогноз: вряд ли тут стоит ждать много голов. Матч имеет громадное значение, никто из соперников не станет раскрываться с первых минут, к тому же обе команды имеют серьезные потери в составе, в том числе и в атакующей линии.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,03.

Прогноз: более рисковым вариантом является уверенная победа «Бешикташа», несмотря на кадровые потери, там все равно очень сильный состав. Так, в строю Абубакар, Окслейд-Чемберлейн и другие мастера.

Ставка: победа «Бешикташа» с форой -1,5 за 2,91.