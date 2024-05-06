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    НХЛ. «Даллас» одолел «Вегас», «Рейнджерс» победил «Каролину»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз Даллас Старз Вегас Голден Найтс
    «Рейнджерс» в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Каролину» со счетом 4:3.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал Мика Зибанежад, по шайбе забросили Винсент Трочек и Артемий Панарин (забил победный гол), вратарь Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 25.

    У «Харрикейнз» отличились Джейкоб Славин, Мартин Нечас и Сет Джарвис, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

    Счет в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 7 мая и начнется в 23:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Рейнджерс» — «Каролина» — 4:3 (3:1, 0:0, 1:2)
    Голы: Зибанежад — 2 (Рословик, Фокс), 2:46 — 1:0. Слэвин — 1 (Ахо, Гюнцель), 3:48 — 1:1. Зибанежад — 3 (бол., Крайдер, Трочек), 10:05 — 2:1. Трочек — 4 (бол., Зибанежад, Крайдер), 16:28 — 3:1. Нечас — 2 (Мартинук, Орлов), 42:48 — 3:2. Панарин — 3 (Лафренье), 48:21 — 4:2. Джарвис — 4 (Ахо, Бернс), 58:15 — 4:3Вратари: Шестеркин — АндерсенШтраф: 12 — 8Броски: 23 (7+10+6) — 25 (6+6+13)

    «Рейнджерс» — «Каролина» — 4:3

    Все прогнозы на НХЛ

    «Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 2:1.

    В составе «Старз» отличились Уайтт Джонстон и Радек Факса, у «Голден Найтс» гол забил Бретт Хауден.

    «Даллас» победил в серии со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Колорадо».

    НХЛ. Плей-офф
    «Даллас» — «Вегас» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Джонстон — 4, 14:34 — 1:0. Хауден — 1 (Амадио, Карлссон), 35:25 — 1:1. Факса — 1 (Смит, Харли), 40:44 — 2:1Вратари: Эттингер — Хилл (58:10)Штраф: 2 — 2Броски: 24 (6+8+10) — 23 (7+8+8)

    «Даллас» — «Вегас» — 2:1
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