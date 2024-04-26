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    Тухель оригинально ответил на вопрос о возможном назначении Рангника в «Баварию»

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    Наставник «Баварии» Томас Тухель заявил, что его не интересуют разговоры о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера мюнхенцев предстоящим летом.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Если честно, этот вопрос похож на вопрос о соседе, который шумит в три часа ночи (смеётся). Я настрою наушники на режим шумоподавления и не буду обращать на это внимания.

    Данная тема не поможет мне ни завтра, ни во вторник — и это не моя забота», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

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    • Ранее сам Рангник подтвердил информацию о переговорах с руководством «Баварии».

    Напомним, что Томас Тухель объявил о своем уходе из клуба после окончания нынешнего сезона. Однако, болельщики «Баварии» призывают специалиста продолжить работу в стане мюнхенцев.

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