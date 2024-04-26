Тухель оригинально ответил на вопрос о возможном назначении Рангника в «Баварию»

Наставникзаявил, что его не интересуют разговоры о возможном назначениина пост главного тренера мюнхенцев предстоящим летом.

«Если честно, этот вопрос похож на вопрос о соседе, который шумит в три часа ночи (смеётся). Я настрою наушники на режим шумоподавления и не буду обращать на это внимания.

Данная тема не поможет мне ни завтра, ни во вторник — и это не моя забота», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Ранее сам Рангник подтвердил информацию о переговорах с руководством «Баварии».

Напомним, что Томас Тухель объявил о своем уходе из клуба после окончания нынешнего сезона. Однако, болельщики «Баварии» призывают специалиста продолжить работу в стане мюнхенцев.