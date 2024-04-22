Бундеслига. Чемпион теряет очки

Изменения в турнирной таблице
По итогам матчей 30 тура в Бундеслиге изменения коснулись нижней части турнирной таблицы. Местами поменялись «Вердер» (11 место) и «Боруссия» М (12 место); «Вольфсбург» (13 место) и «Унион» (14 место).
В зону вылета опустился «Бохум», который расположился на 16 строчке табели о рангах. А вот «Майнцу» удалось покинуть опасную зону, команда поднялась на 15 место.
Календарь и таблица Бундеслиги
Ещё одна перестановка коснулась «Фрайбурга» и «Аугсбурга», которые теперь занимают 7 и 8 места.
Первая осечка чемпиона
«Байер» провёл матч в статусе чемпиона Германии, в соперниках оказалась «Боруссия» из Дортмунда. Встреча завершилась результативной ничьей (1:1).
На гол Никласа Фюллькруга, который играет за «Боруссию», футболисты «Байера» ответили точным ударом Йосипа Станишича, забив на 97-й минуте (1:1).
В итоге «Байер» набрал 80 очков, у «Боруссии» Д — в активе 57 очков набрал и 5 место в таблице.
Топы
На втором месте расположилась «Бавария», у которой набрано 66 пункта. В 30-м туре «немецкая машина» разгромила «Унион» (5:1).
В составе победителей голами отметились Леон Горецка, Гарри Кейн, Матис Тель, дубль оформил Гарри Кейн.
В Бундеслиге оступился «Штутгарт», который сейчас идет на 3 месте, набрав 63 очка. Итак, вернёмся к игре, «швабы» постепели гостевое поражение в поединке против «Вердера» (1:2).
Еврокубки
В Лигу чемпионов отправятся первые 4 команды Бундеслиги. Замыкает список ведущих команд «Лейцпиг», к примеру одержал 3 победу подряд и сохранил место в топ-4. В минвушем туре команда переиграла «Хайденхайм» (2:1).
У «Лейпцига» — 59 набранных очков и 4 место, у «Боруссии» — 57 пунктов и 5 строчка.
Зона вылета
За 4 тура до окончания сезона «Дармштадт» улучшил положение, одержав победу над «Кёльном» (2:0) — главным соперником в битве за выживание.
На данный момент «Кёльн» занимает 17 место с активом в 22 очка, у «Дармштадта» последняя позиция и 17 пунктов в активе.
Тур № 31
Матчи следующего тура пройдут с 26 по 28 апреля.
Чемпион Германии «Байер» сыграет против «Штутгарт»: игра состоится в субботу 27 апреля.
В этот же день «Бавария» дома примет «Айнтрахт». В центральном матче тура сразятся «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд.