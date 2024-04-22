Бундеслига. Чемпион теряет очки

Обладатель серебряной салатницы «Байер» потерял очки в первом же матче в статусе чемпиона. «Бавария» одержала разгромную победу и закрепилась на втором местте. «Боруссия» из Дортмунда стремится попасть в лигочемпионскую четвёрку.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 30 тура в Бундеслиге изменения коснулись нижней части турнирной таблицы. Местами поменялись «Вердер» (11 место) и «Боруссия» М (12 место); «Вольфсбург» (13 место) и «Унион» (14 место).

В зону вылета опустился «Бохум», который расположился на 16 строчке табели о рангах. А вот «Майнцу» удалось покинуть опасную зону, команда поднялась на 15 место.

Календарь и таблица Бундеслиги

Ещё одна перестановка коснулась «Фрайбурга» и «Аугсбурга», которые теперь занимают 7 и 8 места.

Первая осечка чемпиона

«Байер» провёл матч в статусе чемпиона Германии, в соперниках оказалась «Боруссия» из Дортмунда. Встреча завершилась результативной ничьей (1:1).

На гол Никласа Фюллькруга, который играет за «Боруссию», футболисты «Байера» ответили точным ударом Йосипа Станишича, забив на 97-й минуте (1:1).

В итоге «Байер» набрал 80 очков, у «Боруссии» Д — в активе 57 очков набрал и 5 место в таблице.

Топы

На втором месте расположилась «Бавария», у которой набрано 66 пункта. В 30-м туре «немецкая машина» разгромила «Унион» (5:1).

В составе победителей голами отметились Леон Горецка, Гарри Кейн, Матис Тель, дубль оформил Гарри Кейн.

«Бавария» globallookpress.com

В Бундеслиге оступился «Штутгарт», который сейчас идет на 3 месте, набрав 63 очка. Итак, вернёмся к игре, «швабы» постепели гостевое поражение в поединке против «Вердера» (1:2).

Еврокубки

В Лигу чемпионов отправятся первые 4 команды Бундеслиги. Замыкает список ведущих команд «Лейцпиг», к примеру одержал 3 победу подряд и сохранил место в топ-4. В минвушем туре команда переиграла «Хайденхайм» (2:1).

«Лейпциг» — «Хайденхайм» globallookpress.com

У «Лейпцига» — 59 набранных очков и 4 место, у «Боруссии» — 57 пунктов и 5 строчка.

Зона вылета

За 4 тура до окончания сезона «Дармштадт» улучшил положение, одержав победу над «Кёльном» (2:0) — главным соперником в битве за выживание.

На данный момент «Кёльн» занимает 17 место с активом в 22 очка, у «Дармштадта» последняя позиция и 17 пунктов в активе.

Тур № 31

Матчи следующего тура пройдут с 26 по 28 апреля.

Чемпион Германии «Байер» сыграет против «Штутгарт»: игра состоится в субботу 27 апреля.

Все прогнозы на АПЛ

В этот же день «Бавария» дома примет «Айнтрахт». В центральном матче тура сразятся «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд.