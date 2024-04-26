Клопп — о возможном назначении Слота: Мне это очень нравится — хороший человек и тренер

Главный тренеротреагировал на информацию о том, что новым наставником мерсисайдцев может статьиз

«Если он тот, кто хочет заполучить эту работу, мне многое в этом нравится.

Мне нравится то, как играет его команда, и все, что я слышу о нем как о человеке, свидетельствует, что он славный парень.

Мне это очень нравится: хороший человек, хороший тренер. Посмотрим, остановит ли свой выбор на нем клуб. Я более чем доволен, все это звучит очень здорово.

Это лучшая работа на свете, лучший клуб в мире. И, похоже, Слоту поможет то, что "Ливерпуль" заканчивает сезон не на пике, поэтому будет что улучшить», — цитирует Клоппа BBC.

Календарь и таблица АПЛ

Ранее стало известно о том, что Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона.