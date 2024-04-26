Кечинов о ничьей в матче ЦСКА — «Спартак»: Хотелось бы больше моментов, зрелищности

Экс-футболиствысказался о ничейном результате в матче 21-го тура РПЛ междуи «красно-белыми» (0:0).

«Мои ожидания в дерби не оправдались, как и у большинства болельщиков, которые ожидали совершенно другой игры. Хотелось бы больше моментов, зрелищности. Но увидели много непонятной возни с мячом, борьбу.

Игровую идею Слишковича не вижу, но при нём команда раскрепостилась. При нём практически не пропускают мячи, что говорит о дисциплине и концентрации в обороне. Дуарте провёл хороший матч. Да и в целом защитники двух команд сыграли вчера хорошо. Они было гораздо сильнее, чем нападающие», — сказал Кечинов Чемпионату.

После этого матча ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Спартак» располагается на 6-й позиции (39 баллов).