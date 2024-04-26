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    Кечинов о ничьей в матче ЦСКА — «Спартак»: Хотелось бы больше моментов, зрелищности

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ничейном результате в матче 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «красно-белыми» (0:0).

    Фрагмент матча ЦСКА — «Спартак»
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    Фрагмент матча ЦСКА — «Спартак»

    «Мои ожидания в дерби не оправдались, как и у большинства болельщиков, которые ожидали совершенно другой игры. Хотелось бы больше моментов, зрелищности. Но увидели много непонятной возни с мячом, борьбу.

    Игровую идею Слишковича не вижу, но при нём команда раскрепостилась. При нём практически не пропускают мячи, что говорит о дисциплине и концентрации в обороне. Дуарте провёл хороший матч. Да и в целом защитники двух команд сыграли вчера хорошо. Они было гораздо сильнее, чем нападающие», — сказал Кечинов Чемпионату.

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    • После этого матча ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Спартак» располагается на 6-й позиции (39 баллов).

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