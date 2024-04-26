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    Азар объяснил, почему решил закончить карьеру

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    Хавбек «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар признался, что перед завершением карьеры у него были мысли перейти в команду МЛС.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    «Поначалу я сказал себе, что поеду в Америку, поиграю года два-три там. МЛС — это не так плохо. Но дело не только в футболе, тогда бы всем пришлось переезжать. Это меня притормозило», — приводит Goal слова Азара.

    Однако из-за отсутствия желания продолжать играть бельгийский футболист принял решение завершить карьеру.

    «Честно говоря, мне больше не хотелось играть в футбол. Если бы я действительно хотел продолжить, то нашел бы себе какое-нибудь место, даже если бы пришлось переехать. Но мне это уже не нужно. Я не хотел уезжать только для того, чтобы заработать еще больше денег и спустя две-три недели задуматься, зачем я это сделал», — добавил он.

    Азар объявил о завершении карьеры в 2023 году. Его последним клубом стал мадридский «Реал». Также полузащитник играл за «Челси» и «Лилль».

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