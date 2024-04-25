Личка: Мы пережили первый тайм

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 21-го тура РПЛ с(2:1).

«Можно сказать, что мы пережили первый тайм. "Оренбург" играл в быстрый футбол с высокой интенсивностью. У них хорошо получалось находить быстрых атакующих игроков, они неплохо выполняли стандарты и нас несколько раз простили.

Во второй половине наши нападающие тоже стали больше открываться за спины защитников, и это принесло нам очки», — приводит слова Лички официальный сайт московского клуба.

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе.