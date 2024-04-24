Канунников: Нравится Тюкавин, переживаю за Пиняева

Бывший игрокв эксклюзивном интервью LiveSport выделили молодых российских нападающих, игра которых ему нравится.

«Мне очень нравится Константин Тюкавин как центральный форвард — быстрый, резкий, с хорошим дриблингом, с хорошим ударом, а главное с голевым чутьем. Считаю, что у него высокие шансы перебраться в Европу, если он, конечно, сам этого захочет.

И, конечно, переживаю за Серегу Пиняева, мы вместе с ним играли в Самаре и очень часто общались. Я всегда говорил ему, что он футболист высокого уровня и ему тоже стоит поработать над тем, чтобы перебраться в европейский чемпионат», — заявил Канунников.

Полностью интервью с Максимом Канунниковым можете прочитать по этой ссылке.