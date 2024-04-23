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    В «Пари НН» рассказали о состоянии травмированного Марадишвили

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, как проходит процесс восстановления хавбека Константина Марадишвили после разрыва крестообразной связки колена и операции в Германии.

    Константин Марадишвили
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    Константин Марадишвили

    «Сейчас Константин в России, в Москве. Он проходит второй этап реабилитации на клубной базе "Локомотива". Скорее всего, данный этап продлится до середины мая. Дальше будем принимать решение о дальнейшей тактике, где он будет проходит реабилитацию на третьем этапе», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

    Марадишвили в зимнее трансферное окно перешел из «Локомотива» в «Пари НН». Всего в чемпионате за оба клуба он провел 17 матчей, забил один гол. Средний срок восстановления после подобной травмы составляет около полугода.

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