В «Пари НН» рассказали о состоянии травмированного Марадишвили

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, как проходит процесс восстановления хавбекапосле разрыва крестообразной связки колена и операции в Германии.

«Сейчас Константин в России, в Москве. Он проходит второй этап реабилитации на клубной базе "Локомотива". Скорее всего, данный этап продлится до середины мая. Дальше будем принимать решение о дальнейшей тактике, где он будет проходит реабилитацию на третьем этапе», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Марадишвили в зимнее трансферное окно перешел из «Локомотива» в «Пари НН». Всего в чемпионате за оба клуба он провел 17 матчей, забил один гол. Средний срок восстановления после подобной травмы составляет около полугода.