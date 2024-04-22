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    «Ливерпуль» и еще два топ-клуба АПЛ хотят подписать защитника «Реала»

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    Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Ферлан Менди
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    Ферлан Менди

    По информации L`Equipe, в переходе француза заинтересованы сразу три клуба.

    Источник утверждает, что серьезный интерес к Менди проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

    Менди, возможно, придется покинуть «Реал» из-за высокой конкуренции в составе. Летом «Королевский клуб» планирует подписать еще одного игрока на позицию левого защитника. Скорее всего, это будет Альфонсо Дэвис из «Баварии».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Менди в 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 21 матч, в которых не отметился результативными действиями.

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