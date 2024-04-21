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    «Реал» хочет подписать одного из лидеров «Манчестер Сити»

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

    Бернарду Силва
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    Бернарду Силва

    По информации Daily Star, португальский футболист фигурирует в списке трансферных целей мадридского «Реала».

    Каталонское издание Diario SPORT утверждает, что основным конкурентом «Реала» будет «Барселона».

    Источник отмечает, что Бернарду является приоритетной целью каталонского клуба.

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    • Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что он не планирует продлевать соглашение с английским клубом.

    Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.

    Напомним, «Реал» выиграл у «Манчестер Сити» по сумме двух матчей в четвертьфинале Лиги чемпионов. В ответной игре Бернарду не реализовал пенальти в послематчевой серии.

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