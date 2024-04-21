«Реал» хочет подписать одного из лидеров «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити»может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации Daily Star, португальский футболист фигурирует в списке трансферных целей мадридского «Реала».

Каталонское издание Diario SPORT утверждает, что основным конкурентом «Реала» будет «Барселона».

Источник отмечает, что Бернарду является приоритетной целью каталонского клуба.

Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что он не планирует продлевать соглашение с английским клубом.

Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.

Напомним, «Реал» выиграл у «Манчестер Сити» по сумме двух матчей в четвертьфинале Лиги чемпионов. В ответной игре Бернарду не реализовал пенальти в послематчевой серии.