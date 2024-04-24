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    «Кристал Пэлас» победил «Ньюкасл», «МЮ» вырвал победу у «Шеффилд Юнайтед»

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    Завершились еще два матча 29-го тура английской Премьер-лиги.

    Жан-Филипп Матета
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    Жан-Филипп Матета

    «Кристал Пэлас» победил «Ньюкасл» — 2:0.

    Первый мяч на 55-й минуте забил французский нападающий Жан-Филипп Матета, голевую передачу ему отдал Андре Айю.

    А на 88-й минуте Матета оформил дубль, пас ему отдал Уилл Хьюз.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Ньюкасл 2:0
    Голы: 1:0 Жан-Филипп Матета (55'), 2:0 Жан-Филипп Матета (88') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен, Крис Ричардс, Даниэль Муньос (Джоэл Уорд, 90'), Тайрик Митчелл, Адам Уортон (Жайро Ридевальд, 83'), Уилл Хьюз, Эберечи Эзе (Джеффри Шлупп, 83'), Джордан Айю (Майкл Олисе, 74'), Жан-Филипп Матета Ньюкасл: Мартин Дубравка, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Эмиль Крафт, Харви Льюис Барнс (Льюис Холл, 65'), Эллиот Андерсон (Мэтт Ритчи, 90'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф (Joe White, 90'), Джейкоб Мёрфи (Каллум Уилсон, 65'), Александер Исак, Энтони Гордон Предупреждения: Крис Ричардс (41'), Джордан Айю (45 + 1'), Энтони Гордон (61'), Адам Уортон (66'), Шон Лонгстафф (78'), Эллиот Андерсон (81')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» лишь в конце встречи сломил сопротивление «Шеффилд Юнайтед», победив со счетом 4:2.

    Мячи в составе манкунианцев забивали Гарри Магуайр, Бруно Фернандеш (дважды) и Расмус Хейлунн.

    В составе гостей отличились Джейден Богл и Бен Бреретон Диас.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 4:2
    Голы: 0:1 Джейден Богл (35'), 1:1 Гарри Магуайр (42'), 1:2 Бен Бреретон (50'), 2:2 Бруну Фернандеш (пенальти) (61'), 3:2 Бруну Фернандеш (81'), 4:2 Расмус Хёйлунн (85') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Каземиро, Кристиан Эриксен (Скотт МакТоминай, 64'), Кобби Майну (Софьян Амрабат, 90'), Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Антони (Амад Диалло, 55'), Расмус Хёйлунн (Ethan Wheatley, 90') Шеффилд Юнайтед: Уэс Фодерингем, Джейден Богл (Оливер Норвуд, 78'), Остон Трасти, Анель Ахмедходжич, Мэйсон Холгейт, Бен Осборн, Андре Брукс (V.Souza, 46'), Оливер Арбластер, Густаво Хамер, Бен Бреретон, Кэмерон Арчер (James McAtee, 62') Предупреждение: Мэйсон Холгейт (37')
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