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    Обладатель «Золотого мяча» возглавит «Удинезе»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Удинезе Серия A Футбол Италии
    «Удинезе» объявил об увольнении Габриэле Чиоффи с поста главного тренера.

    Фабио Каннаваро
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    Фабио Каннаваро

    Решение было принято после недавнего поражения от «Вероны» (0:1) в чемпионате Италии.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером «Удинезе» станет бывший защитник сборной Италии, «Ювентуса» и мадридского «Реала» Фабио Каннаваро.

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    • Ранее 50-летний специалист возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и сборную Китая. Его предыдущим местом работы был «Беневенто».

    «Удинезе» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А после 32 матчей.

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