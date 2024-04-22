Обладатель «Золотого мяча» возглавит «Удинезе»

Фабио Каннаваро Фото: globallookpress.com
Решение было принято после недавнего поражения от «Вероны» (0:1) в чемпионате Италии.
По информации журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером «Удинезе» станет бывший защитник сборной Италии, «Ювентуса» и мадридского «Реала» Фабио Каннаваро.
Ранее 50-летний специалист возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и сборную Китая. Его предыдущим местом работы был «Беневенто».
«Удинезе» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А после 32 матчей.