Артета: Я уверен, что Почеттино приведет «Челси» к цели

Главный тренервысказался о работе наставникаперед очной встречей перенесённого 29-го тура АПЛ.

«Челси должен быть на гораздо более высоком месте в лиге, если посмотреть на то, что они сделали в матчах. Они вышли в финал одного кубка (Кубок лиги) и в полуфинал другого (Кубок Англии) и могли бы пройти в финал и в нём.

То, что Почеттино сделал, действительно впечатляет, и я уверен, что он приведёт их к цели. Лондонское дерби — важная игра для нас, и мы должны подготовиться к ней наилучшим образом», — приводит слова Артеты ВВС.

Матч между «Арсеналом» и «Челси» состоится завтра, 23-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.