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    Артета: Я уверен, что Почеттино приведет «Челси» к цели

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о работе наставника «Челси» Маурисио Почеттино перед очной встречей перенесённого 29-го тура АПЛ.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Челси должен быть на гораздо более высоком месте в лиге, если посмотреть на то, что они сделали в матчах. Они вышли в финал одного кубка (Кубок лиги) и в полуфинал другого (Кубок Англии) и могли бы пройти в финал и в нём.

    То, что Почеттино сделал, действительно впечатляет, и я уверен, что он приведёт их к цели. Лондонское дерби — важная игра для нас, и мы должны подготовиться к ней наилучшим образом», — приводит слова Артеты ВВС.

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