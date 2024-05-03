ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинОвечкин и «Вашингтон» уже за бортом: Что дальше для «Кэпиталз»?
    Все новости спорта

    «Фиорентина» победила «Брюгге» в первом матче ЛК

    «Фиорентина» — «Брюгге»: счет матча 3:2 (2:1), обзор голов

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Фиорентина Футбол Италии Брюгге
    Первый матч Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и бельгийским «Брюгге» завершился победой хозяев со счетом 3:2.

    Андреа Белотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреа Белотти

    В составе «фиалок» отличились Роберто Соттил, Андреа Белотти, Мбала Нзола.

    За «Брюгге» голы забивали Ханс Ванакен и Игор Тиаго.

    Футбол. Лига конференций. Полуфинал
    Фиорентина — Брюгге 3:2
    Голы: 1:0 Риккардо Соттиль (5'), 1:1 Ханс Ванакен (пенальти) (17'), 2:1 Андреа Белотти (37'), 2:2 Игор Тиаго (63'), 3:2 M'bala Nzola (90 + 1') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Лукас Мартинес, Лука Раньери, Кристиано Бираги, Артур Мело (Максим Лопес, 70'), Джакомо Бонавентура (Антонин Барак, 88'), Николас Гонсалес, Лукас Бельтран (Жонатан Иконе, 70'), Риккардо Соттиль (Кристиан Куаме, 52'), Андреа Белотти (M'bala Nzola, 88') Брюгге: Нордин Яккерс, Денис Одои (Эдер Баланта, 90'), Бьорн Мейер, Брандон Мехеле, Йорне Спилерс (Хоэль Ордоньес, 90'), Кириани Саббе, Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика, Михал Скурась (Каспер Нильсен, 66'), Игор Тиаго, Ферран Жутгла (Уго Ветлесен, 79') Предупреждения: Николас Гонсалес (36'), Рафаэль Оньедика (58'), Рафаэль Оньедика (61'), Лукас Мартинес (70'), Нордин Яккерс (85')

    Ответный матч пройдет 9 мая в Брюгге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отдалится ли «Атлетик» еще дальше от Лиги чемпионов?
  • «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Команды организуют голевую феерию?
  • «Хоффенхайм» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли Рублев выйти в финал «Мастерса» в Мадриде?
  • Фриц — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.33
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фриц — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Орландо — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ланс — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Морейренсе — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры