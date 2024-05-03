«Фиорентина» — «Брюгге»: счет матча 3:2 (2:1), обзор голов

Андреа Белотти Фото: globallookpress.com
В составе «фиалок» отличились Роберто Соттил, Андреа Белотти, Мбала Нзола.
За «Брюгге» голы забивали Ханс Ванакен и Игор Тиаго.
Футбол. Лига конференций. Полуфинал
Фиорентина — Брюгге 3:2
Голы: 1:0 Риккардо Соттиль (5'), 1:1 Ханс Ванакен (пенальти) (17'), 2:1 Андреа Белотти (37'), 2:2 Игор Тиаго (63'), 3:2 M'bala Nzola (90 + 1') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Лукас Мартинес, Лука Раньери, Кристиано Бираги, Артур Мело (Максим Лопес, 70'), Джакомо Бонавентура (Антонин Барак, 88'), Николас Гонсалес, Лукас Бельтран (Жонатан Иконе, 70'), Риккардо Соттиль (Кристиан Куаме, 52'), Андреа Белотти (M'bala Nzola, 88') Брюгге: Нордин Яккерс, Денис Одои (Эдер Баланта, 90'), Бьорн Мейер, Брандон Мехеле, Йорне Спилерс (Хоэль Ордоньес, 90'), Кириани Саббе, Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика, Михал Скурась (Каспер Нильсен, 66'), Игор Тиаго, Ферран Жутгла (Уго Ветлесен, 79') Предупреждения: Николас Гонсалес (36'), Рафаэль Оньедика (58'), Рафаэль Оньедика (61'), Лукас Мартинес (70'), Нордин Яккерс (85')
Ответный матч пройдет 9 мая в Брюгге.