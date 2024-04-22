Анчелотти: Чемпионство стало для «Реала» намного ближе

Главный тренер мадридского «Реала»высказался о возможном чемпионстве после победы над «Барселоной» (3:2) в матче 32-го тура Примеры.

«Чемпионство стало для нас намного ближе. Давайте продолжать работать в том же духе. Да, победа была очень важна сегодня, но теперь нужно немного отдохнуть, потому что неделя получилась тяжёлой, но незабываемой для Мадрида», — приводит слова Анчелотти AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

На данный момент мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 81 очко. «Барселона» находится на втором месте, набрав 70 очков.