Личка: Сегодня я увидел командный дух

Главный тренер московскогопрокомментировал исход матча против(1:1).

«Не хочу говорить, что игра была сделана после первого тайма. Когда ты ведешь 2:0, то выходишь спокойно на вторую половину игры, однако один пропущенный гол способен вернуть интригу. Мы говорили про это в раздевалке.

Сегодня я увидел командный дух. Мы работали вместе, на любой позиции. Старались решать ситуацию после потери мяча, атаковали, прессинговали», — цитирует Личку «Матч ТВ».

«Динамо» прервало серию из трех поражений РПЛ. «Пари НН» проиграл четвертый матч подряд.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице — 41 очко. «Пари НН» находится на десятой строчке — 28 очков.