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    Личка: Сегодня я увидел командный дух

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал исход матча против «Пари НН» (1:1).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Не хочу говорить, что игра была сделана после первого тайма. Когда ты ведешь 2:0, то выходишь спокойно на вторую половину игры, однако один пропущенный гол способен вернуть интригу. Мы говорили про это в раздевалке.

    Сегодня я увидел командный дух. Мы работали вместе, на любой позиции. Старались решать ситуацию после потери мяча, атаковали, прессинговали», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    «Динамо» прервало серию из трех поражений РПЛ. «Пари НН» проиграл четвертый матч подряд.

    «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице — 41 очко. «Пари НН» находится на десятой строчке — 28 очков.

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