«Бернли» победил «Шеффилд Юнайтед», «Лутон» уступил «Брентфорду»

В составе «Бернли» голы забили Якоб Бруун Ларсен, Лоранс Ассиньон, Лайл Фостер и Йоуханн Берг Гудмундссон.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Шеффилд Юнайтед — Бёрнли 1:4
Голы: 0:1 Якоб Бруун Ларсен (38'), 0:2 Лоранс Ассиньон (40'), 1:2 Густаво Хамер (52'), 1:3 Лайл Фостер (58'), 1:4 Йоханн Гудмундссон (71') Шеффилд Юнайтед: Иво Грбич, Джейден Богл, Анель Ахмедходжич, Остон Трасти, Бен Осборн, Оливер Арбластер, Густаво Хамер (Оливер Норвуд, 78'), Бен Бреретон, Оливер Макбарни (Андре Брукс, 78'), V.Souza (Кэмерон Арчер, 68'), James McAtee Бёрнли: Арьянет Мурич, Витиньо Силва (Йоханн Гудмундссон, 70'), Чарли Тейлор, Максим Эстеве, Лоранс Ассиньон, Сандер Берге, Джош Каллен, Вильсон Одобер (Зеки Мохамед Амдуни, 85'), Лайл Фостер (Датро Давид Фофана, 84'), Якоб Бруун Ларсен (Джош Браунхилл, 59'), Dara O'Shea Предупреждение: Бен Осборн (76')
«Бернли» набрал 23 очка и находится на 19-м месте. У «Шеффилд Юнайтед» 16 баллов и последняя, 20-я строчка.
В параллельной встрече «Лутон» принимал «Брентфорд». Хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 1:5.
За «Брентфорд» голы забили Йоан Висса (дубль), Итан Пиннок, Кин Льюис-Поттер и Кевин Шейд.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лутон Таун — Брентфорд 1:5
Голы: 0:1 Йоан Висса (24'), 0:2 Йоан Висса (45 + 1'), 0:3 Этан Пиннок (62'), 0:4 Кин Льюис-Поттер (64'), 0:5 Кевин Шаде (86'), 1:5 Люк Берри (90 + 2') Лутон Таун: Томас Камински, Рис Бурк (Люк Берри, 46'), Теден Менжи, Исса Каборе (Фред Оньединма, 35'), Альберт Самби Локонга (Daiki Hashioka, 71'), Росс Баркли, Jordan Clark (Pelly Ruddock Mpanzu, 81'), Тахит Чон (Эндрос Таунсенд, 71'), Карлтон Моррис, Gabriel Osho, Alfie Doughty Брентфорд: Марк Флеккен, Серхио Регилон, Этан Пиннок, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев, 76'), Матиас Йенсен (Yehor Yarmoliuk, 82'), Витали Янельт, Миккель Дамсгор (Кристиан Нергор, 71'), Кин Льюис-Поттер (Кевин Шаде, 71'), Йоан Висса (Ниль Мопе, 83'), Брайан Мбемо Предупреждения: Этан Пиннок (38'), Миккель Дамсгор (48'), Alfie Doughty (88')
«Брентфорд» с 35 очками идет 14-м в таблице. «Лутон» (25) располагается на 18-м месте.